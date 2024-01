Xpeng Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können zu Verstärkungen oder sogar zu Wendungen führen. Die Diskussionsintensität, also die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Xpeng eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte zudem eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Bei Xpeng beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 88,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 76,43 zeigt, dass die Aktie überkauft ist. Somit wird Xpeng insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Xpeng auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird Xpeng hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Xpeng-Aktie ein Durchschnitt von 54,31 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 38,75 HKD, was einem Unterschied von -28,65 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 59,16 HKD (-34,5 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält Xpeng insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.