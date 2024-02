Xpeng Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der kurzfristige RSI von Xpeng für die letzten 7 Tage liegt aktuell bei 89,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI für 25 Tage zeigt hingegen an, dass Xpeng weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen zu Xpeng eine mittlere Aktivität aufweisen und daher als "Neutral" bewertet werden. Jedoch verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, wodurch das Gesamtergebnis des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xpeng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 15,41 HKD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 8,19 HKD (Unterschied -46,85 Prozent) liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 15,08 HKD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -45,69 Prozent darunter. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Xpeng-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung in den vergangenen beiden Wochen. Obwohl in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, wird die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Bewertung für Xpeng basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.