Xpeng Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Betrachten wir den RSI für Xpeng auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 78,86 Punkten, was darauf hinweist, dass Xpeng überkauft ist. Aus diesem Grund erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine Überkaufsituation (Wert: 75,59), was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Xpeng-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Xpeng mit einem aktuellen Kurs von 35,95 HKD nun -36,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -34,05 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung in Richtung Negativem bei Xpeng festgestellt. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten bei Xpeng wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Xpeng daher für diesen Aspekt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Xpeng diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.