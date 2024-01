Xpeng Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmung der Anleger bei Xpeng in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Allerdings standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Xpeng-Aktie sowohl auf der kurzfristigen als auch auf der längerfristigen Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 54,32 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 49,95 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,04 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 61,09 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -18,24 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xpeng liegt bei 81,77, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit einem Wert von 67,09 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit laut technischer Analyse eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Xpeng-Aktie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Xpeng zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht ebenfalls im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde über Xpeng deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, weshalb hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch aufgrund mehrerer Faktoren zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.