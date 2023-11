Xpeng Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng":

Xpeng, ein bekanntes Unternehmen, wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Zustand der Aktie zu bewerten. Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 72,17 Punkte und zeigt, dass Xpeng überkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an. Dadurch wird die Aktie als neutral bewertet. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass Xpeng eine erhöhte Aktivität zeigt, was als positiv bewertet wird. Die Stimmungsänderung hingegen bleibt nahezu unverändert und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt wird Xpeng als gut bewertet. Die Anleger-Stimmung ist jedoch insgesamt besonders negativ, da in den Diskussionsforen und Meinungsspalten hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aus technischer Sicht befindet sich der gleitende Durchschnittskurs bei 47,6 HKD, während der Aktienkurs bei 57,85 HKD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung. Der GD50 hingegen zeigt einen Abstand von -11,85 Prozent und wird daher als negativ bewertet. Insgesamt erhält Xpeng eine neutrale Bewertung.