Xpeng Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. In Bezug auf Xpeng betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 83,98 Punkte, was darauf hindeutet, dass Xpeng derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 73,6 an, dass Xpeng überkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI25.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xpeng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 54,36 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,1 HKD liegt, was einem Unterschied von -13,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 60,67 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -22,37 Prozent entspricht. Somit erhält die Xpeng-Aktie auf der Basis der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an acht Tagen negative Themen vorherrschten. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xpeng ausgetauscht, was zu einer abschließenden "Schlecht"-Einschätzung führt.