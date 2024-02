Xpeng Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. In der Bewertung von Xpeng wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Xpeng-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Xpeng überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse führt.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Xpeng-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet, der derzeit bei 54,36 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 32,35 HKD weicht um -40,49 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (53,9 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-39,98 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Xpeng-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Xpeng-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Xpeng in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. In den vergangenen vier Wochen konnten jedoch keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Xpeng festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Xpeng daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.