Xpeng Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Xpeng-Aktie: Der Wert liegt aktuell bei 50. Das bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Xpeng auf dieser Basis überkauft und wird daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Xpeng.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben Xpeng auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich negative Themen rund um Xpeng diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Xpeng-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich folgendes Bild: Der Durchschnitt von 53,89 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage weist auf einen deutlichen Unterschied zum letzten Schlusskurs von 32,3 HKD (-40,06 Prozent) hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 47,56 HKD (-32,09 Prozent) ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält Xpeng daher in Bezug auf die technische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.