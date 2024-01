Xpeng Aktie: Finger Weg!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Xpeng wurde eine hohe Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Xpeng beträgt aktuell 88,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Xpeng war überwiegend negativ, und die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Xpeng-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 54,31 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 38,75 HKD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine deutliche Abweichung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt wird Xpeng aufgrund der Diskussionsintensität, des RSI, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.