Xpeng Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Anleger-Stimmung für Xpeng war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Themen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Allerdings zeigt sich bei Xpeng in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, wodurch die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Xpeng auf dieser Ebene also auch ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Xpeng verläuft aktuell bei 53,39 HKD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 53,45 HKD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von +0,11 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 einen Wert von 62,31 HKD aufweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Xpeng liegt der RSI7 aktuell bei 79,06 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Xpeng weder überkauft noch -verkauft ist.

Zusammenfassend erhält das Xpeng-Wertpapier damit insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Verschlechterung der Stimmungslage und des überkauften Zustands.