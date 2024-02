Xpeng Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Xpeng hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie aus Analysen von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Laut dem Anleger-Stimmungsbarometer wurde die Aktie an neun Tagen positiv und nur an drei Tagen negativ diskutiert. Auch in den letzten Tagen überwogen hauptsächlich positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führte.

Allerdings hat sich das Sentiment in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analyse führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an Xpeng hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Xpeng-Aktie gemischte Signale liefert. Der RSI7 liegt bei 57,36, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 80,72 liegt, was auf eine schlechte Bewertung für diesen Zeitraum hindeutet. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Zusätzlich zeigt die 200-Tage-Linie der Xpeng-Aktie einen negativen Trend, da der Aktienkurs einen Abstand von -37,86 Prozent zur GD200-Linie hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist ein Abwärtstrend zu erkennen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Insgesamt deuten die verschiedenen Analysen auf ein insgesamt negatives Bild für die Xpeng-Aktie hin, was Anleger möglicherweise dazu veranlassen könnte, ihre Investmententscheidungen zu überdenken.