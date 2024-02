Xpeng Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Xpeng-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 36,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, weshalb die Xpeng-Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Xpeng zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Xpeng-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag einen deutlichen Unterschied zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Xpeng-Aktie ist insgesamt negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In den sozialen Medien überwiegen ebenfalls negative Meinungen über das Unternehmen.

Insgesamt ergibt sich durch die verschiedenen Analysen eine durchwachsene Bewertung für die Xpeng-Aktie. Während der RSI neutral ist, zeigen das Sentiment und die technische Analyse eher negative Signale, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.