Xpeng Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger besprochen und hat daher an Aufmerksamkeit verloren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Xpeng-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 54,46 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 34,15 HKD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (55,18 HKD) weist einen Rückgang auf und erhält somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Xpeng-Aktie somit charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt überwiegend negative Kommentare, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Xpeng beträgt derzeit 73,47 Punkte, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 79,71 zeigt eine Überkauftheit und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Xpeng-Aktie daher auch in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.