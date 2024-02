Xpeng Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Xpeng-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xpeng-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88,24, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 78,2, der ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Xpeng liegt derzeit bei 54,32 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 32,8 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -39,62 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist ähnlich. Der GD50 liegt derzeit bei 53,19 HKD, was einer aktuellen Differenz von -38,33 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Xpeng in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Xpeng bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Xpeng wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.