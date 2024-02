Xpeng Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse der Xpeng-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 54,32 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 32,8 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -39,62 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Xpeng-Aktie mit einem Niveau von 53,19 HKD und einem Abstand von -38,33 Prozent weiterhin im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Beurteilung des Sentiments und Buzzes im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Xpeng eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Xpeng-Aktie einen RSI7-Wert von 88,24 und einen RSI25-Wert von 78,2. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Empfehlung und einer "Schlecht"-Einstufung, was das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ebenfalls als "Schlecht" kennzeichnet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine gemischte Stimmung bei den Anlegern. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen eher negative Themen. Aufgrund dieser gemischten Reaktionen wird die Aktie von Xpeng von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Xpeng bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.