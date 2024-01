Xpel Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Diskussionen über Xpel in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Entwicklung stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und bewertet die Aktie von Xpel als angemessen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Xpel weist einen Wert von 30,43 auf, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 20,09. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft, da er überbewertet ist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xpel-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 68,6 USD eine Abweichung von -26,9 Prozent zum aktuellen Kurs von 50,15 USD aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der letzte Schlusskurs (49,64 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,03 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Xpel derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3830,24 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.