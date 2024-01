Xpel Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Aktie von Xpel bietet derzeit keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Automatischen Komponenten. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 3830,24 Prozentpunkten erzielen könnten. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xpel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 68,86 USD liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs von 51,95 USD deutlich darunter, was einem Unterschied von -24,56 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da dieser bei 49,52 USD liegt und der letzte Schlusskurs nur leicht darüber (+4,91 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Xpel somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xpel-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 93,58 Punkten liegt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating. Auf längerfristiger Basis, basierend auf dem RSI der letzten 25 Tage, wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Xpel daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Xpel diskutiert wurde. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag überwiegend negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" eingestuft. Damit erhält Xpel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.