Xpel Aktie: Chancenlos!

Die Dividendenrendite von Xpel beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3830,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 3830,24) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Xpel weist einen Wert von 30,43 auf, was deutlich über dem Branchenmittel "Automatische Komponenten" liegt und daher als überbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 20,47, was einen Abstand von 49 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung klassifiziert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Xpel besonders positive Diskussionen geführt. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen, und an drei Tagen herrschte eine weitgehend neutrale Einstellung. Derzeit zeigen sich die Anleger ebenfalls hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhalten die Aktien eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz haben sich in den letzten Wochen bei Xpel nicht signifikant verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, d.h. die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xpel daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.