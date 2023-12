Xp Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Xp zeigt sich aktuell aus technischer Sicht als "Gut", basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 20,14 USD, was einer positiven Abweichung von +15,79 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 22,11 USD weist eine Abweichung von +5,47 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen deuten auf einen Anstieg negativer Kommentare über Xp in den sozialen Medien hin. Das Stimmungsbarometer zeigt eine rote Zone, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Dennoch wurde über Xp mehr diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit steigt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch jedoch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment deutet ebenfalls auf eine überwiegend negative Meinung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien fokussierten sich jedoch weder stark auf positive noch auf negative Themen rund um Xp.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt für Xp aktuell einen neutralen Stand. Sowohl der RSI7 (49,67 Punkte) als auch der RSI25 (41,73 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Xp-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.