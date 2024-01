Xometry Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) der Xometry liegt bei 23,05 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation, was erneut zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Xometry in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xometry aktuell bei 19,02 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 35,91 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +88,8 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 22,48 USD eine positive Entwicklung mit einem Abstand von +59,74 Prozent. Insgesamt erhält die Xometry daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Xometry beobachtet werden, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Xometry auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Xometry-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Die vorliegenden Bewertungen zeigen 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Auch das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 28,6 USD angesiedelt, was eine negative Performance von -20,36 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,91 USD bedeuten würde. Diese Entwicklung führt zur Einstufung als "Schlecht". Für die gesamte Analysteneinschätzung wird daher das Rating "Neutral" vergeben.