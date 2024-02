Xometry Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Xometry lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Anzahl der Wortbeiträge deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ zugenommen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Xometry bei 30,39 USD liegt, was einen Abstand von +35,55 Prozent vom GD200 (22,42 USD) bedeutet. Dies signalisiert eine positive Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 32,41 USD, was einem Abstand von -6,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für den Kurs der Xometry-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xometry-Aktie liegt bei 75, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 54,47 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Xometry.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 23,75 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Xometry-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.