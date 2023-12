Xometry Aktie: Der Knaller!

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Xometry wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Xometry auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Xometry liegt bei 22,24, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Xometry bewegt sich bei 19,Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Gut" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Sentiment und Buzz: Xometry lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Xometry in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Xometry 4 mal die Einschätzung Gut, 1 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Xometry vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 29,12 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -1,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 28,6 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Neutral"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".