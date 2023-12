Xometry Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) der Xometry-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, wobei der RSI bei 7,31 für den Zeitraum von 7 Tagen liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 16 auf eine überverkaufte Situation hin. Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 66,76 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls um 53,33 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält die Xometry-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und neutrale Themen zur Xometry-Aktie in den vergangenen Wochen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 28,6 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -6,69 Prozent vom letzten Schlusskurs fallen könnte. Somit erhalten die Analysten Xometry ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Xometry-Aktie aufgrund des RSI, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und der Analysteneinschätzung als angemessen bewertet und erhält ein insgesamt "Gut"-Rating.