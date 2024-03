Xometry Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Xometry zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 90,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI25 von 71,17 deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Beide Werte führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Xometry.

In den sozialen Medien wurde Xometry in den letzten beiden Wochen positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Hierbei wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt, was auf eine positive Entwicklung im Markt hindeutet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen und wird daher auch positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Xometry bei 17,71 USD liegt, was -21,5 Prozent unter dem GD200 (22,56 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50 von 31,18 USD zeigt mit einem Abstand von -43,2 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Xometry-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.