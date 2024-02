Xoma Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Xoma-Aktie beträgt der RSI 26,08, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 35,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Xoma daher ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers betrachtet. Für den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt liegt der Wert bei 17,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,50 USD liegt, was einer Abweichung von +41,37 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 19,65 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +24,68 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Xoma-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende weist Xoma derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -2,54 Prozent zur "Biotechnologie"-Branche, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xoma bei 4,2, was unter dem Branchendurchschnitt von 114,21 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.