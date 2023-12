Ascot Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmung unter Anlegern in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Ascot war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Diskussionen, während an drei Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien rund um Ascot wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Ascot daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, dass die Aktie von Ascot als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und für den RSI25 ein Wert von 54,76, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Laufe der letzten zwölf Monate wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Ascot-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0,85 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 112,5 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,4 CAD. Insgesamt erhält Ascot daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.