Xoma Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Xoma wird im Bereich der Biotechnologie als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 4,2, was 96 Prozent unter dem Branchen-KGV von 112,77 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Xoma gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat Xoma im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,8 Prozent erzielt, was 2,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Biotechnologie-Branche beträgt -8,55 Prozent, und Xoma liegt aktuell 6,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Xoma 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "Neutral" bewertet.