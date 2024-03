Xj Electric Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Xuji Electric ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Stimmung überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Xuji Electric ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,19 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Xuji Electric liegt derzeit bei 0,64 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz von -0,98 Prozent zur Branche "Elektrische Ausrüstung" führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Redaktion hinsichtlich der Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Xuji Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,63 Prozent erzielt, was 12,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 13,68 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.