Xj Electric Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Xuji Electric zeigt einen aktuellen Kurs von 24,83 CNH, was einer Entfernung von +19,03 Prozent vom GD200 (20,86 CNH) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,88 CNH, was einem Abstand von +13,48 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs der Xuji Electric als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Xuji Electric nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,95 Prozentpunkte (0,64 % gegenüber 1,59 %), was zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xuji Electric einen Wert von 24 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Xuji Electric liegt bei 30,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,53 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Xuji Electric.