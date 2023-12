Xiwang Special Steel Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Xiwang Special Steel hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -93,46 Prozent erzielt, was mehr als 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Verglichen mit der "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,45 Prozent aufweist, liegt Xiwang Special Steel ebenfalls deutlich darunter, nämlich um 86,02 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiwang Special Steel bei 0,69 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 51 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält somit ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien zeigt, dass Xiwang Special Steel in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen bezog sich auf neutrale Themen, weshalb die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Xiwang Special Steel-Aktie bei 0,04 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 HKD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Xiwang Special Steel auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien mit einem "Neutral"-Rating versehen.