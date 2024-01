Xiwang Special Steel Aktie: Pleite oder Chance?

Xiwang Special Steel wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Der Aktienkurs wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,69 gehandelt, was einem Abstand von 98 Prozent zum Branchen-KGV von 43,03 entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Daten wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Xiwang Special Steel-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -93,46 Prozent erzielt, was 98,57 Prozent unter dem Durchschnitt (5,1 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 5,1 Prozent, und Xiwang Special Steel liegt aktuell 98,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Xiwang Special Steel derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,95 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -5, weshalb die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung der Anleger ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass die Aktie weder viel noch wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Xiwang Special Steel-Aktie also ein "Neutral"-Rating.