Xiwang Special Steel Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Xiwang Special Steel als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xiwang Special Steel-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden untersucht. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Xiwang Special Steel insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Xiwang Special Steel derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 0,02 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,01 HKD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,01 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Xiwang Special Steel diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit erhält Xiwang Special Steel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.