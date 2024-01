Xiwang Property Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI der Xiwang Property bei 39,53, was als neutral eingestuft wird. Erweitert man die Betrachtung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für den RSI der Xiwang Property.

In der charttechnischen Bewertung zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Xiwang Property von 0.077 HKD mit einer Entfernung von +10 Prozent vom GD200 (0,07 HKD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,07 HKD auf ein "Gut"-Signal hin. Dies führt zu der Bewertung, dass der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant anders als sonst. Daher erhält die Xiwang Property-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Xiwang Property von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich also auch hier eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt die technische Analyse und die Auswertung des Sentiments und Buzz also die Einstufung "Neutral" für die Xiwang Property-Aktie zu.