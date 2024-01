Xinyuan Real Estate Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI-Wert für die Xinyuan Real Estate-Aktie liegt bei 47,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 53,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für die vergangenen 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Xinyuan Real Estate eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Stimmung negativ, während an acht Tagen eine neutrale Haltung vorherrschte. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bezüglich der Diskussionintensität haben wir bei Xinyuan Real Estate eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Xinyuan Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,19 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,72 USD weicht somit um -14,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (2,79 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,51 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xinyuan Real Estate-Aktie damit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.