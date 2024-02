Xinyuan Real Estate Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Xinyuan Real Estate-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,2, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Xinyuan Real Estate-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen über Xinyuan Real Estate wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen hat sich kaum geändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In charttechnischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Xinyuan Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,98 USD, was einer Abweichung von -7,72 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, welches auf Diskussionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Xinyuan Real Estate diskutiert wurde. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.