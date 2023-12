Xinyu Iron, Steel Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Xinyu Iron & Steel zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,07 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,56 CNH steht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -12,53 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,9 CNH, was einem Abstand von -8,72 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Xinyu Iron & Steel zeigt einen Wert von 76,92, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für die letzten 25 Tage führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv für Xinyu Iron & Steel. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Xinyu Iron & Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,01 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ist dies eine Underperformance von -0,69 Prozent. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite ebenfalls 0,69 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI, der Anleger-Stimmung und dem Branchenvergleich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Xinyu Iron & Steel Aktie.