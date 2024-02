Xinyu Iron, Steel Aktie: Was passiert jetzt?

Die Xinyu Iron & Steel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 3,89 CNH verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 3,57 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der aktuelle Kurs (3,52 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,42 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für Xinyu Iron & Steel in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt Xinyu Iron & Steel mit einer Rendite von -9,01 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um mehr als 14 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 13,76 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Xinyu Iron & Steel in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.