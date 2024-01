Xinyu Iron, Steel Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Anleger von Xinyu Iron & Steel zeigen sich in den sozialen Medien überwiegend positiv gestimmt. In den letzten 11 Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An drei Tagen waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Xinyu Iron & Steel daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Rendite von Xinyu Iron & Steel mit -9,01 Prozent mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,66 Prozent auf, wobei Xinyu Iron & Steel mit 2,34 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Xinyu Iron & Steel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,52 CNH, was einer Differenz von -12 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 3,75 CNH über dem letzten Schlusskurs (-6,13 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Xinyu Iron & Steel daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Xinyu Iron & Steel-Aktie zeigt einen Wert von 23, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,57, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Xinyu Iron & Steel basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger positiv ist, während die Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt neutral bewertet wird. Die technische Analyse zeigt hingegen eine eher negative Entwicklung, während der RSI eine positive und neutrale Bewertung erhält.