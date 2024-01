Xinyu Iron, Steel Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Misumi Group":

Die technische Analyse von Xinyu Iron & Steel-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat Xinyu Iron & Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,01 Prozent erzielt, was unter dem Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor liegt die Performance des Unternehmens unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Xinyu Iron & Steel eingestellt sind. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet, obwohl die Mehrzahl der Optimierungsprogramme Verkaufssignale zeigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xinyu Iron & Steel-Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Jedoch zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Xinyu Iron & Steel-Aktien ein überwiegend "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und des RSI.