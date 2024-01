Xinyu Iron, Steel Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der Xinyu Iron & Steel-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,01 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,56 CNH weicht somit um -11,22 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,77 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiver geworden ist. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls positiv bewertet. Insgesamt erhält die Xinyu Iron & Steel-Aktie in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Xinyu Iron & Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,01 Prozent, was einer Underperformance von -2,13 Prozent entspricht. Im Branchen- und Sektorvergleich führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xinyu Iron & Steel-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf den letzten 7 Tagen. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Xinyu Iron & Steel.