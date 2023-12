Xinyu Iron, Steel Aktie: Jetzt knallt es!

Die technische Analyse der Xinyu Iron & Steel zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 3,65 CNH liegt, was einer Entfernung von -10,54 Prozent vom GD200 (4,08 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,93 CNH. Hier ist der Abstand von -7,12 Prozent ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Urteil basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Xinyu Iron & Steel untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Neutral" Bewertung auf dieser Ebene.

Anhand des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Xinyu Iron & Steel derzeit mit einem Wert von 76,92 als überkauft gilt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird daher Xinyu Iron & Steel in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.