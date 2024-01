Xinyu Iron, Steel Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen aufzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Xinyu Iron & Steel liegt bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 betrachtet einen längeren Berechnungszeitraum von 25 Tagen, und hier liegt der RSI für Xinyu Iron & Steel bei 70, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse geht es um trendfolgende Indikatoren, die den aktuellen Trend eines Wertpapiers anzeigen sollen. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Xinyu Iron & Steel-Aktie einen 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,98 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,43 CNH deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 3,7 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs ebenfalls darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Xinyu Iron & Steel basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Xinyu Iron & Steel eingestellt waren, mit 11 positiven und zwei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Xinyu Iron & Steel von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Xinyu Iron & Steel mit einer Rendite von -9,01 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 2 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 1,63 Prozent darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Xinyu Iron, Steel-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Xinyu Iron, Steel jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Xinyu Iron, Steel-Analyse.

Xinyu Iron, Steel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...