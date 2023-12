Xinyu Iron, Steel Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Xinyu Iron & Steel hat im letzten Jahr eine Rendite von -9,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt die Rendite 0,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -8,14 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche Metalle und Bergbau beträgt ebenfalls -8,14 Prozent, wobei Xinyu Iron & Steel aktuell 0,86 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen bei Xinyu Iron & Steel. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt dieser Wert bei 4,08 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,61 CNH liegt, was einem Unterschied von -11,52 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 3,91 CNH, wobei der letzte Schlusskurs um -7,67 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Xinyu Iron & Steel-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik.

Der Blick auf die Anlegerstimmung zeigt, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen überwiegend positiv für Xinyu Iron & Steel waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, waren vorwiegend positiv. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale eher negativ sind.