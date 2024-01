Xinyi Solar tut es schon wieder?

Xinyi Solar wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten Privatanlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Das ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Basierend auf dieser Analyse schätzen wir die Anleger-Stimmung als "Gut" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xinyi Solar-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,52 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (4,12 HKD) liegt deutlich darunter (-36,81 Prozent Unterschied), was zu einer negativen Bewertung des Unternehmens führt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (4,52 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,85 Prozent), was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Xinyi Solar-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete Xinyi Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,98 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -24,31 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -26,67 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei -12,99 Prozent, und Xinyi Solar verzeichnete eine Underperformance von 37,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Xinyi Solar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,98 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.