Xinyi Solar Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs des Unternehmens Xinyi Solar hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -50,98 Prozent verzeichnet, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Im Vergleich dazu hat die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Rendite von -18,64 Prozent erzielt, und auch hier liegt Xinyi Solar mit 32,34 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Xinyi Solar derzeit einen Wert von 3,18 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,99 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,18 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Stimmung und die Buzz-Entwicklung des Unternehmens in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzzes. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Xinyi Solar auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Xinyi Solar als Neutral-Titel bewertet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xinyi Solar-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,76, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,6, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.