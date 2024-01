Xinyi Solar Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der Xinyi Solar ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 6,25 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 3,87 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage bei -38,08 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,3 HKD, was einem Abstand von -10 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Xinyi Solar aktuell bei 4,17 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,32 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien maßgeblich beeinflussen. In Bezug auf Xinyi Solar wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Das KGV von Xinyi Solar liegt bei 11,3, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 10,09 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Xinyi Solar kaufen, halten oder verkaufen?

