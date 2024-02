Xinyi Solar Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Xinyi Solar-Aktie zeigt, dass sie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich des Sentiments und Buzzes wird die Stimmung der Anleger als "Neutral" bewertet, da es in letzter Zeit keine bedeutende Tendenz gab. Auch die Diskussionsintensität fällt im neutralen Bereich aus. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Überbewertung um 10 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Branchenvergleichsperformance erzielte Xinyi Solar in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,11 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnittsperformance. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie um 35,04 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält Xinyi Solar auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

