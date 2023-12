Xinyi Solar Aktie: War das schon alles?

Die Dividendenrendite von Xinyi Solar beträgt derzeit 3,18 Prozent, was geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat das Unternehmen einen Wert von 2,99, was eine Differenz von +0,18 Prozent zur Xinyi Solar-Aktie ergibt. Aufgrund dieser Zahlen wurde die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Xinyi Solar mit einer Rendite von -50,98 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 45 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,45 Prozent, während Xinyi Solar mit 48,53 Prozent deutlich darunter liegt. Basierend auf diesen Zahlen erhielt das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xinyi Solar liegt bei 75,93, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".