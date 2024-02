Xinyi Solar Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Xinyi Solar herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 59,52 Punkten, was darauf hinweist, dass Xinyi Solar weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Xinyi Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,14 Prozent, was eine Underperformance von -23,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Xinyi Solar um 39,74 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xinyi Solar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,22 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,63 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -41,64 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 3,63 HKD mit einem Unterschied von -14,99 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt von 4,27 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Xinyi Solar durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Xinyi Solar.