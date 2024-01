Xinyi Solar Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben die Meinungen und Kommentare zu Xinyi Solar auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Xinyi Solar diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Xinyi Solar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,98 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Der genaue Abstand zum Branchendurchschnitt beträgt aktuell -1 Prozent. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Xinyi Solar eine Dividendenrendite von 3,18 % aus, was 0,09 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,27 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf Basis der Dividende.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs (4,2 HKD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6,64 HKD) liegt, was einer Abweichung von -36,75 Prozent entspricht. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird ein ähnliches Bild deutlich, da der letzte Schlusskurs (4,59 HKD) um -8,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird die Xinyi Solar-Aktie auf Basis der technischen Analyse insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.